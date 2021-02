머스크 "바보만 쳐다 보지 않아"‥비트코인 5만6천달러

비트코인 또 급등...시가총액 1조달러 돌파

머스크 현금 보유보다 비트코인이 낫다 주장

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 비트코인 투자를 하지 않는 이들을 '바보'라고 표현했다. 이날 비트코인은 5만6000달러에 도달하며 시가총액 1조달러를 넘어섰다.

머스크는 19일 자신의 트위터를 통해 "법정 화폐의 실질 금리가 마이너스일 때 단지 바보만이 (비트코인 등) 다른 곳을 쳐다보지 않는다"라고 밝혔다.

이는 테슬라가 15억 달러 규모의 비트코인을 구입한 것을 정당화한 언급이다.

그는 테슬라의 비트코인 투자가 자신의 의견을 직접적으로 반영한 것이 아니라면서도 "비트코인 보유는 현금 보유보다는 덜 멍청한 행동이고, 비트코인은 화폐와 거의 다름없다"고 주장했다.

이어 테슬라가 미국의 대표적인 주가지수인 S&P 500에 편입된 회사라는 점을 언급하면서 테슬라의 비트코인 구매는 "충분히 흥미진진한" 투자라고 강조했다.

테슬라는 지난 8일 미국 증시에 15억달러 규모의 비트코인 구매 사실을 공시하고 전기차 구매 결제 수단으로 비트코인을 허용하겠다고 밝혔다.

한편 이날 비트코인은 사상 처음 시가총액 1조 달러를 넘어섰다. 미국 증시에서도 시가총액 1조 달러를 넘은 기업은 애플, 구글, 마이크로소프트, 아마존 정도뿐이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr