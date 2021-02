[아시아경제 이민지 기자] 아모텍 아모텍 052710 | 코스닥 증권정보 현재가 36,800 전일대비 650 등락률 -1.74% 거래량 93,771 전일가 37,450 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 아모텍, MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승세에 5.92% ↑아모텍, 검색 상위 랭킹... 주가 1.88%전자 소·부·장 中企, 삼성·LG와 매칭…연대·협력 협약 close 은 지난해 영업손실 46억5353만원을 기록해 적자전환했다고 19일 공시했다. 순손실은 적자전환한 148억원을 기록했고 매출액은 9.9% 줄어든 2238억원을 기록했다.

회사 측은 “코로나19 영향 등 휴대폰부품 일부 수요 감소와 신규사업 투자 등으로 매출과 손익이 감소했다”고 말했다.

