【화제의테마】 뒤늦게 알 수록 후회만 남긴다...이거라도 잡자

▶데이드투자그룹 단독포착 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

●공연·엔터 관련주●

2020년 최악의 한해를 보냈던 공연·엔터관련주였지만 2021년은 다를 것으로 보인다. 지난해 선보였던 온라인 공연에서 새로운 사업 모델을 발견했고 주무기였던 오프라인 공연이 올 하반기에 상당부분 재개된다면, 온라인 사업모델의 정착, 기존 오프라인 공연과의 시너지를 통해 역대급 성장을 할 것으로 보인다. 지나간 버스는 기다려주지 않는다. 지금 기회가 보일 때 잡아라!

▶▶지금 아니면 이 가격 절대 없다! '공연·엔터 관련주' ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

●반도체관련주●

반도체 공급대란에 따라 반도체 관련주의 가치가 연일 주목받고 있다. 차량용 반도체 공급부족사태와 함께 PC수요의 폭증, 각종 신산업이 본격화하면서 역대급 실적이 기대되고 있다. 한동안은 공급이 수요를 못따라갈 것으로 보임에 따라 증권가에서는 "현재 가격도 낮다"는 판단이다. 오늘의 고점이 내일의 저점이 될 것이다.

▶▶지금바로 영광의 주인공이 되어라! '반도체 관련주' ▶지금 즉시 해당 종목 받기 (클릭)

●5G관련주●

2021년은 5G 도약의 해가 될 것으로 전망된다. 코로나19의 영향으로 한동안 투자가 지지부진했지만 백신보급과 탈코로나 정책을 통해 5G 투자가 다시 급증할 것으로 보인다. 피해가 컸던 미국와 유럽을 중심으로 인프라 구축에 열을 올리고 있고 국내 역시 점차 커버리지를 늘려나가고 있어 지속적인 상승세가 예측되고 있다.

▶▶오늘이 지나면 내일은 없다! 먼저 잡아야할 '5G관련주' ▶관련 정보 받아보기 (클릭)

이밖에 데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 종목을 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶'단독포착' 급상승 예측 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 퓨쳐스트림네트웍스 퓨쳐스트림네트웍스 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,340 전일대비 45 등락률 -3.25% 거래량 11,563,281 전일가 1,385 2021.02.19 13:39 장중(20분지연) 관련기사 FSN, 3Q 매출 425억원…"미디어 커머스 실적 대열 합류"“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”퓨쳐스트림네트웍스, 검색 상위 랭킹... 주가 1.3% close , 흥국에프엔비 흥국에프엔비 189980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,115 전일대비 165 등락률 -5.03% 거래량 11,036,404 전일가 3,280 2021.02.19 13:39 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 개인투자자들은 잘 알지 못하는 보석같은 특급 유망주들《시선집중》 "오늘 추매각 제대로 나왔다" 꼭 사야하는 종목들[특징주]흥국에프엔비, 52주 신고가…"시황변동 정보 없다" close , 덴티스 덴티스 261200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,105 전일대비 25 등락률 -1.17% 거래량 19,527,741 전일가 2,130 2021.02.19 13:39 장중(20분지연) 관련기사 덴티스, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.47%【시선집중】 수익에 목마른 당신에게 추천하는 최근 트렌드 종목들덴티스, 주가 2255원 (28.86%)… 게시판 '북적' close , MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,095 전일대비 100 등락률 -8.37% 거래량 38,281,818 전일가 1,195 2021.02.19 13:39 장중(20분지연) 관련기사 MP한강, 주가 1090원 (-8.79%)… 게시판 '북적'개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) MP그룹, 300억원에 MP한강 지분 26.2% 매각…"현금 유동성 550억원" close , 세원 세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 6,840 전일대비 970 등락률 -12.42% 거래량 39,938,055 전일가 7,810 2021.02.19 13:39 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥 상장! 제2의 테슬라 관련!! 관련 주, 지금 잡아야 오릅니다세원, 주가 7180원.. 전일대비 -8.07%개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.