삼성바이오 인턴찍고 '정규직' 골인…폴리텍대 졸업생 취업률 80.3%

졸업생 1만1387명…유지취업률 90.1%

[세종=아시아경제 문채석 기자]

#방선남·유진씨 남매는 2년제 한국폴리텍대 바이오캠퍼스 재학 중 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 784,000 전일대비 1,000 등락률 +0.13% 거래량 16,779 전일가 783,000 2021.02.19 10:19 장중(20분지연) 관련기사 '안갯속' 코스피, 개인 순매수에도 장 초반 혼조세삼성 형제들 엇갈린 희비...사상 최고가 SDI vs 연일 약세 바이오로직스기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락 close 산학인턴 채용에 동시 합격했다. 선남씨는 정규직 기회를 잡았고 유진씨도 바이오제약 기업의 문을 두드리고 있다.

#김재영씨는 건국대 대학원에서 기술경영학 박사 과정을 밟다가 이를 중단하고 폴리텍대 서울강서캠퍼스 스마트금융과에 입학했다. 인공지능(AI), 블록체인 등 최신 산업 기술을 배운 뒤 지난해 10월 졸업 전에 빅데이터 관리기업인 데이터스트림즈에 입사했다.

폴리텍대는 19일 전국 34개 캠퍼스에서 학위수여(수료)식을 열었다고 밝혔다. 졸업생은 학위과정 7301명, 전문기술과정 3295명, 하이테크과정 617명, 기능장과정 174명 등 총 1만1387명이다.

하이테크과정을 밟은 이들의 취업률이 상대적으로 높았다. 영남융합기술캠퍼스 스마트물류과 100%, 인천캠퍼스 스마트팩토리과 94.7%, 광명융합기술교육원 데이터분석과 94.4% 순이다.

지난해 12월 교육부와 한국교육개발원이 발표한 '2019년 고등교육기관 졸업통계조사'에 따르면 폴리텍대는 취업률 80.3%로 전문대학 70.9%보다 높은 취업률을 기록했다. 유지취업률은 90.1%였다.

지난 10년간의 평균 취업률은 83%로 전문대보다 매년 10%가량 높은 기록을 유지해왔다.

이석행 폴리텍대 이사장은 "코로나19 위기 속에도 흔들림 없이 뿌리기술과 첨단기술을 연마한 졸업생이야말로 기술 대한민국의 산업경제를 이끄는 새로운 동력이 돼 줄 것으로 확신한다"고 격려했다.

폴리텍대는 오는 28일까지 2021학년도 2년제 학위과정, 비학위과정 신입생을 모집한다. 자세한 사항은 캠퍼스를 방문하거나 입시 누리집에서 확인하면 된다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr