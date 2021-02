[아시아경제 이정윤 기자] 엘디티 엘디티 096870 | 코스닥 증권정보 현재가 4,190 전일대비 325 등락률 +8.41% 거래량 603,572 전일가 3,865 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제엘디티, LED 테마 상승세에 9.21% ↑[토픽] 삼성이 드디어 큰 결단을 내렸다. close 는 지난해 영업이익이 16억원으로 전년 대비 흑자 전환했다고 18일 공시했다. 매출액은 121억원으로 전년 대비 73.77% 증가했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr