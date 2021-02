정세균 "공공부문, 친환경차 의무구매목표제 신설"

제122회 국정현안점검조정회의

[아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 18일 "올해부터 공공부문에 전기차, 수소차 의무구매목표제를 신설하겠다"고 밝혔다. 공공부문부터 친환경차 고정적 수요를 창출해 시장의 마중물 역할을 하겠다는 취지다.

정 총리는 이날 경기 화성 소재 현대차·기아 남양연구소에서 취임 첫 현장 국정현안점검조정회의를 열고 "정부는 올해를 친환경차의 대중화 시대를 여는 원년으로 정하고, 우리기업이 세계시장에서 퍼스트무버(First-Mover)로 확고히 자리매김 할 수 있도록 수요와 공급기반 혁신에 더욱 속도를 내고자 한다"며 이같이 밝혔다. 이어 "렌트·물류·운수 관련 기업들이 친환경차를 구매할 때 보조금을 우선 배정하는 등 다양한 지원정책을 추진해 민간부문에서도 대규모 수요를 만들어 내겠다"고 덧붙였다.

이와 함께 친환경차 전용플랫폼 연구개발, 부품 국산화, 배터리·연료전지 리스 등 지원도 확대할 방침이다. 정 총리는 "2000억원 규모의 미래차 뉴딜펀드를 조성해 1차, 2차 협력사의 사업재편을 지원하는 등 친환경차 산업생태계로의 안정적 전환에도 역량을 집중하겠다"고 말했다.

이날 회의에는 정의선 현대차그룹 회장, 김종현 LG에너지 솔루션 대표이사 등 기업인도 배석해 '친환경차 육성 전략'을 논의했다.

정 총리는 이날 공개될 국내 최초 전기차 전용플랫폼이 탑재된 신차를 언급하면서 "친환경차 세계시장에서 혁신의 바람을 일으키는 주인공이 되길 기대한다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr