835세대 초품아 대단지 안동 용상 풍림아이원 리버파크, 3년 만에 공급

안동 부동산시장, 눈에 띄는 상승세

지난 3년간 신규 아파트 공급이 없었던 안동의 부동산시장은 냉각기였다. 하지만 최근 비규제지역이 풍선효과를 누리면서 신규 공급이 시작됐다.

이런 가운데 경북 안동에 내진설계 등 안전 특화 설계가 적용된 아파트가 분양 중이다. 바로 풍림산업(회장 지승동)이 안동의 사실상 마지막 노른자인 옛 전매청 부지에 시공 예정인 '안동 용상 풍림아이원 리버파크'다.

이 아파트는 최근 그린스마트 미래학교로 선정돼 230억원의 지원을 받아 새롭게 지어지는 용상초등학교를 품고 있는 일명 초품아 단지다. 초등학교 뿐만 아니라 단지 내 국공립어린이집부터 용상초부설 유치원, 안동 유일의 남녀공학 길주중학교, 명문 안동고등학교까지 원패스교육환경을 갖춘 안동 명문교육특구로 눈길을 끌고 있다.

또한 총 835가구의 공원형 대단지로 지어지며, 안동지역 최초로 풍동시험을 거친 완벽에 가까운 진도 7의 내진설계 아파트로 관심을 끌면서 최근 84A 타입이 완판된데 이어 61A 타입과 74A 타입도 마감을 앞두고 있다.

한 84타입 계약자는 “최근 안동에 새 아파트가 없었다. 오랜만에 신규 공급이라 모델하우스도 보고 구조도 좋고 해서 계약했다. 예전에 아파트들도 다 올랐는데 입주시점이 되면 시세도 좀 오를거라 본다”고 전했다.

또한 인근 부동산 관계자는 “제가 안동에서만 부동산을 20년 했는데 매번 분양가는 비싸다고 한다. 근데 조금 지나면 다 오르고, 게다가 교육환경이 좋아서 리버파크는 관심이 높다”고 전했다.

뿐만 아니라 풍림아이원 리버파크는 낙동강 상류인 반변천 수변공원과 인접해 있어 주거환경도 쾌적하다. 무엇보다 수변공원에 인접해 있는 만큼 일부 가구에선 반변천 조망도 가능하다. 여기에다 지역에서 처음으로 지상에 차가 없는 100% 지하 주차장 설계의 테마 공원형 단지로 조성될 예정이다.

교육여건도 좋다. 이 단지가 들어서는 용상동 일대는 안동 최고 명문 학군지역으로 단지 바로 옆에 최근 그린스마트 미래학교로 지정된 용상초등학교가 붙어있고 국공립어린이집, 용상초 병설 유치원, 길주중학교, 안동고등학교로 이어지는 원패스 교육환경을 갖춘 유일한 아파트단지다. 또한 단지 내 상가에는 명문 학원을 유치할 예정이다. 여기에다 단지 내 대형 복층 커뮤니티센터에는 맘스라운지ㆍ피트니스ㆍGX룸ㆍ실내골프연습장ㆍ도서관ㆍ입주민회의실 등의 입주민 전용 편의시설이 설치된다.

비규제지역에서 선보이는 아파트로 각종 규제로부터 자유롭다. 안동 용상 풍림아이원 리버파크는 분양권 전매가 무제한 허용되며, 집값의 최대 70%까지 대출이 가능하다. 분양홍보관은 안동시 법흥동에 위치해 있다. 코로나19 방지를 위해 입장객 제한과 거리두기 등 철저한 방역 수칙을 준수하고 있다.

