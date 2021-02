진에어, 올해 항공기 4대 줄여

코로나 장기화 대비 비용절감

이달까지 반납 완료 때

1분기 보유 항공기 총 24대

[아시아경제 이동우 기자] 진에어가 올해 들어 항공기 4대를 줄였다. 코로나19 사태 장기화 여파에 대비한 비용 절감에 나선 것으로 풀이된다.

18일 항공업계에 따르면 진에어는 지난달 보잉 737-800 2대의 리스 계약을 종료한 데 이어 이달 같은 기종 2대를 추가 반납하기로 결정했다.

진에어가 이달까지 반납을 완료하면 올해 1분기 전체 보유 항공기는 737-800 20대, 중장거리 기종인 777-200 4대를 포함해 총 24대가 된다. 이는 진에어가 2017년 상장 당시 보유한 항공기(25대)보다 적은 규모다. 상장 당시 진에어가 매년 항공기를 4~5대 늘려 2020년 초까지 34대 정도 확보한다고 한 계획과 비교하면 10여대 적다.

진에어는 "지난달 반납분은 앞선 신규 기종 취득에 따라 이전 계약이 만료된 구기종이며 이달 추가 반납을 결정한 것은 대외환경을 고려한 탄력적 운영을 위한 것"이라고 설명했다.

업계는 진에어의 운항기 감축은 코로나19 사태의 여파에 따른 여객수 급감으로 고정비를 줄여 영업손실을 최소화하기 위한 것이라고 내다봤다.

진에어의 지난해 3분기 기준 항공기 리스 부채는 총 3761억원으로 전 분기(3074억원) 대비 22.3% 증가했다. 같은 기간 항공기 리스에 따른 이자 비용은 129억원이며 1년 내 지불해야 하는 리스 비용도 총 1100억원에 달한다. 1~5년 내 지불해야 하는 비용까지 합산할 경우 4000억원 규모다.

진에어가 지난해 매출 2718억원, 영업손실 1847억원을 기록한 것을 고려하면 향후 항공기 리스비를 비롯한 정비비 등 고정비가 작지 않은 경영 부담으로 작용할 수 있다는 게 업계의 중론이다.

진에어 관계자는 "코로나19 사태에 화물 운송사업을 확대했지만 아직 만족할 만한 성과를 내지 못하고 있다"며 "향후 항공기 운영은 대외 여건을 고려해 탄력적으로 나설 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr