[아시아경제 황준호 기자] 바른전자는 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생했다고 15일 공시했다. 바른전자측은 지난해 영업적자 41억5241만원을 기록해, 최근 4사업연도 연속 영업손실이 발생함에 따라 이 사유가 감사보고서에 의해 확인될 경우 관리종목으로 지정될 수 있다고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr