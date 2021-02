[아시아경제 황준호 기자] 원바이오젠 원바이오젠 307280 | 코스닥 증권정보 현재가 2,480 전일대비 210 등락률 -7.81% 거래량 3,478,973 전일가 2,690 2021.02.15 15:30 장마감 관련기사 원바이오젠, 커뮤니티 활발... 주가 -7.99%.원바이오젠, 주가 2735원 (-19.56%)… 게시판 '북적'약세장서 더 빛 발하는 '스팩' close 은 바이오센서가 구비된 폴리우레탄 폼 드레싱재에 대한 특허권을 취득했따고 15일 공시했다.

