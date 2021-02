동원F&B, 프리미엄 건강기능식품 브랜드 '올리닉' 론칭

개별인정형 원료 중심으로 기능성 함유한 신제품 6종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동원F&B가 프리미엄 건강기능식품 브랜드 '올리닉'을 론칭하고 신제품 6종을 15일 출시했다.

브랜드명 ‘올리닉(OLINIQ)’은 영단어 ‘all’과 ‘unique’의 합성어로 ‘뉴트리션(영양관리)의 모든 것을 담아낸 특별한 건강기능식품 브랜드’라는 의미가 담겨있다.

동원F&B는 종합 건강기능식품 사업의 운영 노하우를 기반으로 이번 올리닉 브랜드를 기획했다. 18년간 건강기능식품 영양 상담을 통해 축적된 고객의 빅데이터를 바탕으로 연령과 성별에 따른 소비자들의 니즈를 분석해 컨셉을 설정하고 기능별로 6종의 제품을 만들었다.

올리닉은 특허 및 개별인정형 원료를 중심으로 다양한 기능성을 함유한 제품 6종으로 구성돼 필요에 따라 선택할 수 있다. 제품은 하루 한 병으로 간편하게 섭취하는 고농축 멀티비타민 ‘울트라 비타 액션’, 혈행·항산화 높은 혈압 감소 등을 한번에 관리할 수 있는 ‘오더리스 알티지 오메가큐텐’, 눈 건강을 위한 프리미엄 제품 ‘트리플 아이 프로텍터’, 100억 유산균이 4중 특허 코팅 캡슐로 장까지 살아가는 ‘프로바이오틱스 100억’, 항산화 및 구강항균을 위한 ‘트레스 오리진 아쿠아 프로폴리스’ 스틱형과 스프레이형 제품 등이 있다.

동원F&B는 GNC 골드회원을 대상으로 올리닉 제품 6종을 각각 30% 할인가에 구매할 수 있는 혜택을 제공한다. 제품 구매시 다른 제품도 체험해 볼 수 있도록 샘플을 증정하는 등 다양한 프로모션을 다음달 14일까지 진행할 예정이다.

가격은 5만9000~13만3000원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr