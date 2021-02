안동시 '최고 공시지가', 서부동 컬럼비아안동점 '평당 2184만원'

평균 변동률 8.36% ↑ … 작년보다 4.18%포인트 상승

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 안동시는 올해 1월1일 기준 표준지 4982필지(2020년 4862필지)에 대한 공시지가를 지난 2월1일로 결정·공시했다고 15일 밝혔다.

안동지역 올해 표준지공시지가 변동률은 평균 8.36%로, 지난해(4.18%)보다 4.18%포인트 상승한 것으로 나타났다.

2028년까지 개별공시지가 현실화율 90%를 목표로 삼은 정부의 방침에 따라 올해 65.5% 수준으로 상승시킨 것이 가장 큰 변동 요인으로 작용했다. 전국의 표준지공시지가는 10.39%, 경상북도는 8.44%의 상승률을 보였다.

안동시의 표준지공시지가가 가장 높은 곳은 서부동 149-117번지(컬럼비아 안동점) 상업용지로, ㎡ 당 662만원이다. 가장 낮은 곳은 임동면 박곡리 산 472번지 임야가 ㎡ 당 260원으로 조사됐다.

표준지공시지가는 개별공시지가의 산정기준이 되는 것은 물론, 감정평가업무의 토지에 대한 감정·평가기준 및 일반적인 토지거래의 지표로 활용된다.

표준지공시지가의 열람은 온라인 상에서 국토교통부 누리집 또는 부동산 공시가격 알리미에서 확인 가능하다. 안동시청 토지정보과에서도 열람할 수 있다.

공시된 표준지가에 대하여 이의가 있는 소유자 또는 이해관계인은 3월2일까지 온라인 열람사이트 또는 안동시청 토지정보과에서 이의신청하면 된다.

