조이맥스는 지난해 영업손실 49억원을 기록해 전년대비 적자폭이 줄었다고 10일 공시했다.

매출액은 26% 늘어난 385억7000만원을 기록했고, 순손실은 90억원을 기록했다.

이민지 기자