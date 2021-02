리메드 "혈관뇌장벽 통과 뇌질환 약물전달 기술 공동연구 MOU"

[아시아경제 박형수 기자] 전자약 개발업체 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 26,900 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 17,562 전일가 26,850 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일리메드 "자회사 리메드넥스케어 주식 10억원에 취득"리메드, 300억 규모 전환사채 발행 close 는 지난 8일 암미세환경내 암세포와 면역세포간 상호작용에 관해 연구하는 서울대 의과대학 예상규 교수 및 디지털 치료기기 분야의 권위자인 가톨릭관동대 의료공학과 이상식 교수와 공동 연구 진행을 위해 협의했다고 9일 밝혔다. 혈관뇌장벽(BBB) 통과를 위해 rTMS를 이용한 약물전달 기술에 관한 연구를 함께 한다.

예상규 교수와 이상식교수는 공동으로 치매 치료 기전과 디지털 전자약 개발을 위한 연구를 수행하던 중 세포 및 동물 실험에서 BBB를 통과한 결과를 보았다. 가능성을 메커니즘적으로 예측할 수 있었으며 연구 결과를 토대로 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 26,900 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 17,562 전일가 26,850 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일리메드 "자회사 리메드넥스케어 주식 10억원에 취득"리메드, 300억 규모 전환사채 발행 close 와 BBB 약물전달 공동연구의 협약식을 진행했다.

연구 주축인 서울대 예상규 교수는 2018년 면역항암제 개발에 기여한 공로로 노벨생리의학상을 수상한 혼조타스쿠 교토대 교수 연구실에서 박사학위를 받았다. STAT3에 의한 CD133 발현 조절, STAT3 특이 억제제의 개발 등 항암제 개발을 위해 지속해서 연구 중이다.

리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 26,900 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 17,562 전일가 26,850 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일리메드 "자회사 리메드넥스케어 주식 10억원에 취득"리메드, 300억 규모 전환사채 발행 close 가 후원하는 세미나에서는 BBB 통과 뇌질환 약물전달 기술의 전임상 예비 실험을 통한 가능성 및 프로토콜과 BBB 조절 의료기기 사용과 융합할 수 있는 뇌질환 치료 후보물질 등에 관한 내용을 논의했다.

BBB 통과 약물전달 기술에 관한 공동연구, 지속적인 세미나 및 의료기기-후보물질- 신약의 선순환적인 제품 개발을 수행하기로 했다.

BBB 투과 약물전달 기술은 향후 산?학?병?관 전문가로 구성된 협의체로 확대 구성하기로 했다. 임상을 실질적으로 수행할 병원 중심으로 정기적인 세미나 개최와 세계적인 전문가 그룹 모임을 구축하기로 했다.

세미나를 주도한 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 26,900 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 17,562 전일가 26,850 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일리메드 "자회사 리메드넥스케어 주식 10억원에 취득"리메드, 300억 규모 전환사채 발행 close 이근용 이사회 의장은 "디지털 전자약 분야 기업인 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 26,900 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 17,562 전일가 26,850 2021.02.09 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일리메드 "자회사 리메드넥스케어 주식 10억원에 취득"리메드, 300억 규모 전환사채 발행 close 가 뇌질환과 관련된 세계적인 선두기업으로 발돋움 하기 위해서 연구가 중요하다"며 "정부의 4차 산업의 디지털 뉴딜정책에 발맞추고 지속적인 연구 투자를 통해 국제 경쟁력을 높일 것"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr