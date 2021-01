경인사, 황덕순 노동연구원장 선임…오재학 교통연구원장은 연임

[아시아경제 손선희 기자] 국무총리 산하 경제·인문사회연구회(경인사)는 28일 제295차 이사회를 열고 제15대 한국교통연구원 원장으로 오재학 현 원장(64)을, 제13대 한국노동연구원 원장으로 황덕순 한국노동연구원 선임연구위원(56)을 선임했다고 밝혔다. 임명장 수여식은 29일 개최할 예정이다.

오 원장은 동아시아교통학회(EASTS) 회장, 국토교통부 국가교통위원회 ·국토정책위원회·철도산업위원회·수도권정비위원회 위원, 세계교통학회(WCTR-S) 운영위원, 한국교통연구원 연구부원장 등을 역임했다.

황 원장은 한국노동연구원 고용보험평가센터 소장, 한국사회보장학회 이사, 대통령비서실 일자리수석비서관·일자리기획비서관·고용노동비서관, 노동부 자활사업추진자문위원회 위원 등을 역임했다.

신임 원장의 임기는 내달 1일부터 3년이며, 경영성과와 연구실적 등에 대해 매년 경인사의 평가를 받게 된다.

