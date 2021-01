제주도민 47만2245명 코로나 백신 접종···미성년·임신부는 제외

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주도가 도민 47만2245명을 목표로 2월부터 코로나19 백신 접종을 시작한다.

제주특별자치도는 정부의 코로나19 백신 예방접종 계획에 따라 제주지역에서도 2월부터 코로나19 백신 접종이 가능할 것으로 전망된다고 28일 밝혔다.

제주도는 질병관리청 백신 공급 시기와 접종 허가 진행 상황에 맞춰 코로나19 민·관협의체의 자문과 논의를 거친 후 백신 유통·공급에 나설 계획이다. 특히 고령층에 치명률이 높은 코로나19 특성을 고려하고 감염 취약시설 등을 통한 전파 차단을 최우선으로 대응한다는 정부의 방침에 맞춰 예방 접종을 진행한다.

요양병원·노인의료복지시설, 고위험 의료기관 종사자 접종을 시작으로 65세 이상, 의료기관·재가노인복지시설 종사자, 만성질환자, 성인(19~64세) 등 순으로 접종이 진행될 예정이다. 제주도는 인플루엔자 유행 시기가 돌아오는 올해 11월 말까지 도내 인구수(67만4635)의 70% 수준인 47만2245명(외국인 미포함)에 대한 접종을 목표하고 있다.

소아나 초·중·고생, 임신부는 아직 임상자료가 없어 이들의 접종 계획은 미확정됐다.

제주지역 접종센터는 2개소로 주차장, 접종 후 30분간 관찰하며 대기하는 시간 등을 고려해 제주시 한라체육관과 서귀포시 혁신도시국민체육센터로 선정했다.

바이러스 벡터 백신은 아스트라제네카와 얀센은 냉장 온도(2~8℃)에서, mRNA인 화이자와 모더나 벡터 백신의 경우 냉동(-20℃)·초저온(-60~-90℃) 상태로 보관해야 하는 만큼 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 초저온 냉동고를 구매할 계획이다. 이와 함께 접종기관에 대한 냉장고 관리 등 현장 점검도 할 계획이다.

접종센터 의료인력 확보를 위해 유관기관 및 전문가, 민간단체와의 협조도 논의되고 있다. 제주도는 공중보건의사 파견 검토와 함께 도 의사회와 간호사회 등의 지원을 받아 인력을 배치할 수 있도록 논의를 진행 중이다. 접종센터 가동을 위한 장비와 공간 배치, 병·의원 위탁 의료기관에 대한 지정은 2월 초가 될 것으로 예상된다.

한편 제주지역 위탁의료기관 참여 의향 조사 결과 1월 28일 현재 202개소가 신청한 것으로 집계됐다.

