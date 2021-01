[아시아경제 송승윤 기자] 코스피 상장사 LG하우시스 LG하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 3,600 등락률 -4.30% 거래량 183,879 전일가 83,700 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 LG하우시스, 자동차 소재 및 산업용 필름 매각LG하우시스, 현대비앤지스틸에 자동차소재·필름사업 매각LG하우시스, 'LG Z:IN 안심매트' 출시 close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 710억원으로 전년보다 3.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 3조380억원으로 전년 대비 4.7% 감소했다. 순손실은 795억원으로 적자를 기록했다.

4분기 영업이익은 89억원으로 전년 동기보다 176.9% 늘었다. 같은 기간 매출과 순손실은 각각 8234억원과 1396억원이었다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr