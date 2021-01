[아시아경제 손선희 기자] 정부가 담뱃값을 8000원 수준으로 인상하고 술에 대해서도 건강증진부담금을 부과하는 방안을 추진하고 있다는 보도와 관련해 정세균 국무총리는 28일 "사실이 아니다"라고 일축했다.

정 총리는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "담배가격 인상 및 술의 건강증진부담금 부과에 대해 현재 정부는 전혀 고려한 바가 없으며 추진 계획도 가지고 있지 않다"며 이같이 말했다.

이어 "담배와 술은 많은 국민들이 소비하는 품목으로 가격문제 등 여러 가지 측면에서 충분한 연구와 검토가 필요하며, 신중한 사회적 논의를 거쳐야 할 사안으로 단기간에 추진할 수 없다"고 거듭 강조했다.

정 총리는 "복지부의 공식적 답변이 있었음에도 보도가 지속적으로 확산돼 국민을 혼란스럽게 하고 있어 안타깝게 생각한다"며 "다시 한번 정부의 공식 입장을 명확히 말씀드린다"고 말했다.

