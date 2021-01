[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

<사무관> 2월 1일 자

▷ 기획전략과장(성과관리센터 겸무) 강명훈

▷ 학생역량개발과장(대학일자리센터 겸무) 강진동

▷ 학부대학 이영호

▷ 학술정보원 권영록

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr