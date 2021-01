[컨콜] 삼성전자 "미국 파운드리 공장 투자, 결정된 바 없어"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 1,200 등락률 -1.40% 거래량 15,057,503 전일가 85,600 2021.01.28 11:46 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 역대급 특별배당, 왜…"가장 효율적인 환원"[컨콜] 삼성전자 "파운드리 부족, 모바일 수요에도 영향…예의주시"'C쇼크' 이겨낸 삼성전자, 통 큰 배당·손 큰 투자 close 는 28일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "미국 내 팹 건설 등 투자 관련해서는 아직 결정된 바 없다"며 "파운드리 사업 특성상 고객 수요에 대한 신속하고 효율적인 대응을 위해 생산 캐파와 검토는 늘 상시적으로 진행하는 일이고 미국 오스틴 등 사이트 최적 활용안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr