과기정통부·KISA, 4대 분야 비대면 서비스 보안 강화

[아시아경제 차민영 기자] 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 비대면 교육·근무·의료, 온라인유통 등 비대면 서비스 이용이 늘면서 정부가 보안 정책을 강화한다.

과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 비대면 교육·근무·의료, 온라인유통 등 4대 분야 비대면 서비스에 보안을 내재화하는 시범사업을 추진한다고 28일 밝혔다.

해당 사업은 클라우드, 인공지능(AI), 빅데이터, 블록체인, 생체인식, 5G 등 신기술을 적용한 비대면 서비스의 보안 강화를 지원한다. 대국민에게 제공(또는 예정)중인 비대면 서비스에 신원 인증·확인, 중요문서 위변조 방지, 데이터 유출 방지 등 보안 기술과 네트워크 접근제어, 웹 방화벽 등 시스템 보안 솔루션을 제공한다.

코로나19가 1년 이상 지속되는 현 시점에서 원격교육, 재택근무 등 비대면 서비스 이용이 늘어난 만큼 사이버보안 위협은 국민들에게 직접적 피해를 미칠 수 있기 때문이다. 스마트진료와 온라인유통 등이 새 판로로 각광받고 있어 정보보호를 강화할 필요가 있다.

이는 디지털뉴딜 사업의 일환으로 이날 온라인 통합 설명회도 진행했다. 사업공모는 내달 한국인터넷진흥원 홈페이지를 통해 사전규격공개 등을 진행할 예정이다. 사업 신청을 희망하는 비대면 서비스 제공 기관(학교법인 등)이나 기업은 정보보호업체 등과 컨소시엄을 구성해 신청하면 된다.

손승현 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 “보안공지를 통해 신규 취약점 조치를 즉시 시행하고 필요시 정보보호 실천수칙을 배포하는 노력을 해왔으며 서비스 개발초기라도 보안을 체계적으로 접근할 필요가 있다”며 “디지털 대전환 시대에 국민 생활까지 다가온 비대면 서비스를 高신뢰형 서비스로 확산하여 온 국민이 누리는 안전한 디지털뉴딜을 지원하겠다”라고 밝혔다.

