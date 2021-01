금융권 정책금융 강조…바빠진 국책은행 3사

국책은행, 올해 사업방향 정책금융 강화에 초점

한국형(K)뉴딜, 녹색금융, 소상공인 지원 등 분야 역할 강조



[아시아경제 박선미 기자]정부와 금융당국이 연초부터 한국형(K)뉴딜, 녹색금융, 소상공인 지원 등 분야에서의 정책금융 역할을 강조하면서 KDB산업·한국수출입·IBK기업은행 등 국책은행 3사의 발걸음도 빨라지고 있다. 이들 은행은 올해 사업방향을 정책금융 강화에 초점을 맞추고 세부 계획 수립·이행 및 조직개편에 착수했다.

28일 금융권에 따르면 산은은 이날 5100억원을 출자해 정책형 뉴딜펀드 모(母)펀드를 결성, 향후 5년간 총 20조원이 투입되는 K-뉴딜 펀드 조성을 위한 첫 발을 내딛었다. 산은은 출자한 5100억원에 민간 자금을 매칭해 정책형 뉴딜펀드를 결성할 계획이다. 이미 운용사 제안서 접수는 마감했고 다음달 말까지 선정절차를 완료해 순차적으로 자(子)펀드를 결성·투자해 K-뉴딜의 성공적 추진을 지원할 예정이다.

수은도 올해를 K-뉴딜 글로벌화 성과 창출의 원년으로 삼았다. ▲수소에너지, ▲풍력·태양광, ▲2차전지·ESS, ▲미래모빌리티 ▲5G·차세대반도체 ▲제약·헬스케어 ▲디지털·콘텐츠 등 수은이 선정한 7대 중점 지원분야를 중심으로 2030년까지 10년간 80조원을 지원할 방침이다.

기은은 뉴딜 혁신기업 발굴과 육성을 위해 ‘IBK 뉴딜펀드’를 조성하고 매년 2000억원씩 5년간 총 1조원을 출자한다. 기은은 이 펀드를 통해 D.N.A(데이터·네트워크·인공지능) 생태계 강화, 저탄소·분산형 에너지 확산, 녹색산업 혁신 생태계 구축 등 은행이 선정한 뉴딜 5대 핵심과제를 수행하는 기업에 집중 투자할 예정이다.

금융당국은 K뉴딜 뿐 아니라 녹색금융에서도 정책금융 역할을 강조하고 있다. 도규상 금융위원회 부위원장은 이번주 초 열린 제3차 녹색금융 추진태스크포스(TF) 전체회의에서 정책금융 역할 강화에 힘을 실었다. 금융당국은 정책금융기관의 녹색분야 지원비중을 현재 6.5%에서, 2030년 약 13%수준으로 확충하기 위한 기관별 투자전략을 상반기 안에 마련하고 정책금융지원의 시너지 극대화를 위해 정책금융기관간 협의체도 구성·운영하기로 했다.

국책은행 3사는 이를 위해 이미 녹색금융 전담조직을 구성한 상황이다. 산은은 정책기획부문을 정책·녹색기획부문으로 확대 개편하는 한편 산하에 ‘환경·사회·지배구조(ESG)’·뉴딜기획부를 신설했다. 수은은 산업별 조직개편을 통해 신재생에너지산업팀 등 그린뉴딜을 포함한 녹색산업 금융지원 전담조직을 조성했다. 기은 역시 경영전략그룹 전략기획부 내 녹색 경영을 총괄할 ESG 경영팀을 만들었다.

한 국책은행 관계자는 "국책은행들은 올해 공통적으로 정책금융기관으로의 역할 확대를 목표로 사업 방향 및 계획을 마련한 상황"이라며 "정부와 금융당국의 세부 계획이 나오면 즉각 따라갈 수 있도록 준비태세를 갖추고 있다"고 말했다.

