위메프오, 서울 전 지역 배달·포장 최대 50% 할인

서울사랑상품권·힘콕상품권 구매 후 위메프오에서 사용하면 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 내달 2일까지 서울 소재 매장 배달·픽업(포장) 주문 시 서울사랑상품권으로 결제하는 모든 고객에게 최대 50% 할인 혜택을 제공한다고 28일 밝혔다. 상품권 구매 시 10% 할인, 위메프오 결제 시 30% 즉시 할인, 상품권별 추가 10% 페이백을 더해 최대 50%까지 혜택을 받을 수 있다는 설명이다.

먼저 모바일 상품권 앱 비플제로페이에서 '서울사랑상품권' 또는 '힘콕상품권'을 액면가 대비 10% 할인된 금액으로 구매 가능하다. 이후 위메프오에서 결제 수단을 제로페이로 선택하고 서울사랑상품권, 힘콕상품권으로 결제하면 30%(한도 최대 5만원) 할인을 받을 수 있다. 기존에 보유하고 있던 서울사랑상품권, 힘콕상품권도 즉시 할인 적용이 가능하다.

'선(善)결제 서울사랑상품권' 결제 고객에게는 결제 금액의 10%를 서울사랑상품권으로 페이백(최대 3만원) 해준다. '선(善)결제 서울사랑상품권'은 사회적 거리두기로 인해 영업 제한을 받은 피해 업종에서 사용할 수 있는 상품권이다.

한편 위메프오는 지난해 12월 서울시 제로배달 유니온에 공식 참여하면서 배달 정률제 중개수수료를 5%에서 2%로 낮췄다. 최근에는 픽업 중개수수료도 0%로 인하하며 자영업자 파트너사들을 위한 상생 정책을 적극 진행 중이다.

