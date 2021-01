라이크와이즈, ‘발렌타인 Me+You 세트’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문의 화장품 브랜드 '라이크와이즈'가 발렌타인데이를 앞두고 'Me+You 세트'를 2월 1일 출시한다.

수분전용 라인인 ‘수퍼차지’의 크림, 핸드 밤, 립밥 3종을 틴 케이스에 담은 선물 세트다. 커플이 함께 쓸 수 있는 하트 그립톡 2개가 포함돼 있다. ‘Me+You 세트’의 3종 제품은 수분이 부족한 겨울 시즌을 겨냥한 대표 아이템이다. 가격은 각각 개별 구매가 보다 할인된 2만3000원이다.

라이크와이즈는 ‘수분 직배송’이라는슬로건으로, 피부의 근본적인 문제를 해결하기 위해 수분 공급 제품을 주력으로 삼는다. 건강한 스킨케어의 핵심은 확실한 수분 공급이라는 점을 모토로 삼고, 유효성분을 피부 속까지 전달하는 독자적 피부 기술이 적용된 저분자 히알루론산을 사용한다.

‘발렌타인 Me+You 세트’는 2월 1일부터 21일까지 라이크와이즈 공식 홈페이지와 온라인몰에서 구매할수 있다. 제품에 대한 자세한사항은 공식사이트를 통해 확인할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr