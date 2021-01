CJ대한통운 대리점연합 "분류인력 3000명 철수…대리점에 비용 전가"

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운 택배대리점연합이 오는 29일부터 현장에 투입한 택배 분류인력 3000여명을 철수하기로 했다. 분류인력 투입 비용 등 사측이 부담해야 하는 책임 소재를 분명히 해야한다고 주장했다.

CJ대한통운택배대리점연합은 28일 공식 입장문을 통해 "현재 현장에 투입된 분류인력 3000여명은 모두 영업점에서 투입한 노동자들"이라며 "이날까지 원청의 분류 및 일방적인 정책 추진에 대한 해결방안이 마련되지 않는다면 29일부터 현장에 투입된 분류인력을 철회하는 결단을 내릴 것"이라고 밝혔다.

연합 측은 현재 분류인력에 드는 비용의 70%를 영업점들이 울며 겨자먹기 식으로 지급하면서 사측이 책임을 전가하고 있다고 주장했다.

대리점 연합은 "CJ대한통운은 지난해 10월 택배기사 과로사 방지를 위해 500억원을 투입해 분류인력을 투입하겠다고 공언한 바 있다"며 "이에 따른 모든 구체적인 사항에 대해 영업점과 협의할 것 또한 약속했지만 정작 중요한 비용 문제에 대해서는 모르쇠로 일관하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "심지어 사업자는 영업점 입장에서는 도저히 수용 불가한 수준의 지원금을 마음대로 정하고, 실질적인 인력 투입까지 강요하는 상황"이라며 "이해관계자들에게 '사업자가 (분류인력의) 주체가 될 수 없다'는 등 책임에서 발을 뻬려는 모습을 보여주고 있다"고 주장했다.

연합은 "실제 대부분 대리점은 택배사업자의 강압적인 지시로 절반도 되지 않는 지원금을 받아 인건비, 주휴 수당 및 연장근로수당, 퇴직금 등을 부담하는 ‘고용주체’가 되어 있다"며 "이날까지 사측의 일방적인 정책 추진에 대한 해결방안이 마련해야 한다"고 호소했다.

