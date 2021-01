아이파크몰, 프리미엄 샐러드 카페 '크리스피 프레시' 오픈

무농약 '청미채'+슈퍼푸드 '프리미엄 샐러드'

아이파크몰 테이스트파크 4층서 선보여

[아시아경제 김유리 기자] HDC그룹 유통 전문 기업 HDC아이파크몰이 프리미엄 샐러드 카페 '크리스피 프레시'를 아이파크몰 테이스트파크 4층에 새롭게 선보였다고 28일 밝혔다.

'크리스피 프레시'는 흙이 묻지 않는 수경재배로 생산된 무농약 채소 '청미채'에 건강한 슈퍼푸드를 더해 만든 동원홈푸드의 프리미엄 샐러드 브랜드다. 유통점 내 매장을 오픈 하는 것은 이번이 처음이다.

'크리스피 프레시'는 동원산업이 직접 어획하고 관리한 참치와 연어, 동원그룹이 운영하는 '어석 스마트팜'에서 기른 '청미채'만을 사용해 맛과 품질을 보장하는 것이 특징이다.

아이파크몰 관계자는 "최근 비건 식품에 대한 수요가 늘고 있으며 건강한 음식에 대한 관심도 꾸준히 증가하고 있는 추세"라며 "샐러드 역시 인기 식문화 트렌드로 새롭게 떠오르고 있는 만큼 고객 선택의 폭을 넓히고자 프리미엄 샐러드 카페를 선보이게 됐다"고 말했다.

아이파크몰은 D7푸드시네마에 위치한 성수동 유명 샐러드 맛집 '잇샐러드'가 젊은 고객층 사이에서 좋은 반응을 얻고 있는 만큼 프리미엄 샐러드 카페 '크리스피 프레시' 역시 그 인기를 이어갈 것으로 기대했다.

