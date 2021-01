[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 26일 중랑구 건축사회(회장 정영호)로부터 ‘2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기‘ 성금 300만 원을 전달받았다고 밝혔다.

전달식은 류경기 중랑구청장과 정영호 중랑구 건축사회 회장 등이 참석한 가운데 진행, 전달받은 성금은 지역 내 저소득 주민 생활지원을 위해 쓰일 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “중랑구 건축사회의 따뜻한 나눔 실천을 통해 마련된 이번 성금은 의미있는 곳에 사용하겠다”며 “코로나19로 어려운 상황에도 성금을 후원해주신 중랑구 건축사회에 진심으로 감사드린다”고 말했다.

중랑구 건축사회는 지난 10월 구와 ‘중랑구 도시재생활성화를 위한 협약’을 체결, 노후주택 밀집지역의 주거환경 개선에도 힘쓰고 있다.

