[아시아경제 김흥순 기자] 켐트로닉스 켐트로닉스 089010 | 코스닥 증권정보 현재가 29,200 전일대비 750 등락률 +2.64% 거래량 2,134,740 전일가 28,450 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 켐트로닉스, 주가 2만 7050원.. 전일대비 -0.18%켐트로닉스, 주가 2만 7000원.. 전일대비 -4.59%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 종속회사인 위츠가 통신모듈 제조업체인 삼성전기 태국법인에 915억원을 출자한다고 27일 공시했다. 켐트로닉스는 이번 조처의 목적을 "삼성전기 와이파이 통신모듈 사업 인수를 통해 근거리 무선통신 솔루션 전문업체로 입지 강화"라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr