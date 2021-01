조수진 '후궁' 발언에…김근식 "과한 표현 사과해야"

조수진, 고민정에 "왕자 낳은 후궁도 이런 대우받지 못했을 것"

[아시아경제 허미담 기자] 조수진 국민의힘 의원이 고민정 더불어민주당 의원을 '조선시대 후궁'에 빗댄 것에 대해 27일 야권에서도 비판의 목소리가 나왔다.

서울시장 보궐선거에 출마한 국민의힘 송파병 당협위원장 김근식 경남대 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "같은 당 소속이고 같은 지역 출신이지만 조 의원의 이번 발언은 과했다"고 지적했다.

그는 "대깨문(문재인 대통령을 맹목적으로 지지하는 사람들을 비하하는 표현)과 태극기부대의 가장 큰 문제점이자 공통점이 바로 막말과 조롱"이라며 "상대방의 잘못을 지적할 때는 '호되게 아프게' 그러나 '점잖게 품격있게' 비판해야 효과적이고 위력적"이라고 강조했다.

이어 "지난 총선 막바지에 야당의 막말 파문으로 수도권의 중도층 이반이 심화됐음을 뼈저리게 경험하지 않았나"라며 "아무리 선거철이고 여당의 잘못이 크다 해도 넘어선 안 될 선이 있다"고 꼬집었다.

또 김 교수는 "청와대 출신 고민정의 특별대접을 비판하더라도, '왕자 낳은 후궁' 표현은 분명히 잘못된 것"이라며 "정치는 말의 예술이지만, 말로 망하기도 하는 게 정치다. 촌철살인은 막말을 의미하지 않는다"고 직격했다.

그러면서 그는 조 의원을 향해 "지금이라도 과도한 표현에 대해 사과하고 해당 글을 삭제하길 바란다"고 했다.

끝으로 김 교수는 "보궐선거 야당 여론이 우세하다고 벌써부터 방심하면 안 된다. 저들은 조직과 자원과 예산을 가지고 있다"며 "승리하는 그 날까지 실수는 금물"이라고 강조했다.

앞서 조 의원은 전날 고 의원을 향해 "조선시대 후궁이 왕자를 낳았어도 이런 대우는 받지 못했을 것"이라고 말해 논란이 일었다.

그는 자신의 페이스북을 통해 "문재인 정부가 아끼고 사랑한다는 고 의원이 지난해 4월 총선에서 경합했던 오세훈 전 시장을 향해 '서울 광진을 주민들로부터 선택받지 못했다'고 조롱했다. 천박하기 짝이 없다"며 이같이 말했다.

논란이 일자 조 의원은 페이스북을 통해 재차 글을 올려 "인신공격, 막말을 한 사람은 고민정"이라며 "오 전 시장에 대한 인신공격, 막말을 사과하라"고 했다.

이어 "인신공격과 막말을 비판했더니 민주당이 말꼬리를 잡고 왜곡해 저질공세를 하고 있다"며 "달을 가리켰더니 손가락을 비난하는 형국"이라고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr