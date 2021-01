현대차 노조 '사회적 조합주의' 제시 주목

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차 노동조합이 대립적 노사관계를 청산하고 상생하자는 '사회적 조합주의' 노동운동을 제시한 것으로 알려져 주목을 받고 있다.

현대차 노조는 27일 '사회적 조합주의 노동 이론을 말한다'는 제목의 자료를 공개했다. 자료는 현대차 노조가 친환경 미래차 시대 도래 등 산업 전환기를 맞아 새로운 노조 운동 이념 정립을 위해 만든 것이다.

노조는 자료에서 "사측은 신차 연구개발과 미래 투자 정보를 노조와 공유하고, 노조는 품질과 생산성을 주도적으로 책임질 수 있어야 한다"며 "시장 상황에 따라 합리적인 배치전환이 가능하게 해야 한다"고 제시했다.

이어 "품질이 물량이고 물량이 고용안정이라는 등식이 성립하기 위해서 사측은 품질 설비·연구개발 투자 확대를 단행해야 한다"고 강조했다.

노조는 노동자 권익 개선 운동, 노사정 협의를 통한 분쟁 해결, 사회적 약자와 연대 강화 등을 사회적 조합주의로 제시했다.

노조는 "저경제성장 구조에선 투쟁만으로 구성원 이해를 대변할 수 없는 것이 현실"이라며 "새로운 노동운동을 정립하지 않으면 결코 살아남을 수 없다"고 설명했다.

