[아시아경제 지연진 기자]유기금속 화합물 전문업체 레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 281740 | 코스닥 증권정보 현재가 3,195 전일대비 125 등락률 -3.77% 거래량 8,616,130 전일가 3,320 2021.01.27 14:32 장중(20분지연) 관련기사 레이크머티리얼즈, 외국인 6만 8932주 순매수… 주가 -1.24%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”레이크머티리얼즈, 46억원 규모 석유화학 촉매 물품 공급계약 체결 close 는 생산력 증가에 따른 신규시설장비에 77억원을 투자한다고 27일 공시했다. 이번 투자금액은 자기자본대비 27.58%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr