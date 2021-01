김대중 전 대통령 묘역 찾은 박영선 "최고의 대화는 '경청', 명심하겠다"

[아시아경제 오주연 기자] 서울시장 보궐선거에 출사표를 던진 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 27일 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 선거에 임하는 결의를 다졌다.

이날 오전 박 전 장관은 서울 현충원 내 김 전 대통령 묘역에서 참배하고 방명록에 "최고의 대화는 '경청'이라는 말씀 명심하겠다"고 적었다.

박 전 장관은 "대한민국 민주주의의 기초를 닦으신 김대중 대통령님을 찾아뵈었다"며 "최고의 대화는 경청이라는 대통령님의 말씀을 마음 속에 새기고 서울시 대전환을 꼭 이루겠다"고 말했다.

오후에는 서울시당이 주최하는 '정책엑스포 in 서울' 행사에 참석한다. 이 자리에는 우상호 더불어민주당 의원도 함께 자리한다.

서울시장 보궐선거에 나선 두 여당 후보가 나란히 공식 석상에서 연설을 하게 되는 것은 이번이 처음이다.

두 후보는 각자 기조연설을 통해 서울의 정책 비전을 얘기할 예정이다.

