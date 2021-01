김종인 "4·7 재보궐선거 이후 정치권 떠날 것"

국민의힘 정치기반 다지기 중요…손실보상제 빠른 시일 내 해야

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 27일 4월7일 치러지는 서울·부산시장 재보궐선거 이후 정치권을 떠나겠다고 밝혔다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 신년 기자회견을 열고 "누누이 말했지만 보궐 이후 더 이상 정치권에 있지 않을 거란 말씀을 드린다"고 했다. 김 위원장은 그러면서 이번 선거에 대한 중요성도 강조했다. 김 위원장은 "국민의힘의 정치적 기반을 다지는 데 매우 중요한 선거"며 "가장 강력한 경쟁력을 갖춘 후보를 만드려는 과정에 있다"고 말했다.

범야권의 대권 주자로 꼽히는 윤석열 검찰총장을 두고선 "(출마 여부를) 나중에 지켜봐야 할 일"이라며 "구체적으로 말할 필요가 없다고 생각한다"고 잘랐다. 이어 "현재 서울·부산시장에 집중돼 있는 만큼 보궐선거가 끝난 후 대통령 후보들 지지율도 그 때 제대로 나타날 것"이라고 분석했다.

서울시장 보궐선거를 놓고 봤을 때 더불어민주당은 후보를 내지 말아야 한다고도 했다. 김 위원장은 "민주당은 고 박원순 전 서울시장 성희롱 문제에 분명한 태도를 취하지 않고 종전에 당헌당규 따르면 후보도 내지 않겠다고 하는 사람들이 당헌을 고쳐서 적당히 나왔다"며 "솔직하지 못한 자세를 보이지 않나 생각한다"고 비판했다.

정부 여당을 중심으로 추진 중인 소상공인·자영업자 손실보상제와 관련해선 '빠른 시일 내 보상'을 촉구했다. 대통령이 긴급재정명령으로 100조원을 확보해 코로나19 피해를 지원해야 한다는 것이다. 김 위원장은 "다른 사람들이 얘기해서 해결하는 게 아니라 국정을 장악하고 있는 대통령이 판단해 재원을 마련해야 한다"고 대통령의 결단을 촉구했다. 이를 위해 대통령이 영수회담을 제의할 경우 응할 수 있다는 입장도 내비쳤다.

손실보상 지급 시기에 대해서는 4월 재보궐선거 시기와 떨어져야 한다는 게 야당을 이끄는 김 위원장의 생각이다. 그는 "지급 시기를 자꾸 4월 초까지 해줘야 한다는 이야기를 (여당 쪽이) 하는 걸 보니 재보궐선거에 금전 지급을 통해 혜택 보려고 하는 그런 측면이 있지 않나 생각한다"며 "1~2월에 하든지 그렇지 않으면 선거를 한참 지나 하든지 해서 선거를 이용했다는 이야기를 안 들었으면 좋겠다"고 말했다.

