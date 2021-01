[실전 재테크]가입문턱 낮아진 ISA…올해는 국내주식도 담아볼까

만19세 이상 소득증빙없이 가입

[아시아경제 오현길 기자] 연말정산이 돌아왔다. 누구에게는 ‘13월의 월급’이지만 누군가에는 생각지도 못한 지출을 감내해야 한다. 매년 조금씩 달라지는 공제 항목들 때문에 복잡하고 헷갈리기 일쑤다. 하지만 수년째 비과세 혜택을 제공하는 효자상품이 있다.

그 주인공은 바로 개인종합자산관리계좌(ISA)다. 가입 조건이 확대되고 의무가입 기간도 줄어드는 등 세제 혜택이 확대됐다. 전문가들은 내년 연말정산을 똑똑하게 준비하려면 지금부터 ISA에 관심을 기울여야 한다고 조언했다.

ISA는 예·적금, 펀드·주가연계증권(ELS)·상장지수펀드(ETF)·리츠 등 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 통합 관리할 수 있는 상품이다. 2016년 3월 정부가 국민재산 늘리기 프로젝트 일환으로 도입, 출시 9개월 만에 240만명이 가입할 만큼 선풍적인 인기를 끌었다.

하지만 근로나 사업소득 같은 소득이 있는 자만 가입이 가능하다 보니 소득증빙서류가 필요하고, 비과세 혜택을 받으려면 5년이라는 의무가입기간을 채워야 서서히 관심에서 멀어졌다. 금융투자협회에 따르면 지난해 11월 말 기준 은행을 통한 ISA 가입자수는 총 179만명으로, 2018년 말 199만명, 2019년 말 192만명으로 꾸준히 줄어들었다.

이에 정부는 ISA 제도 활성화를 위해 최근 세법 개정을 단행, 세제 혜택을 늘리고 운용 상품군을 확대했다.

올해부터 만 19세 이상 거주자면 별도의 소득증빙서류 없이도 가입할 수 있다. 의무가입기간도 기존 5년에서 3년으로 줄었다. 의무가입기간이 지나도 만기연장해서 비과세 혜택을 유지할 수 있다. 수익의 200만원까지는 비과세 혜택, 200만원 초과 수익은 9.9%(지방소득세 포함) 분리 과세 혜택을 받을 수 있다.

ISA 연간납입한도 2000만원을 다 채우지 못하면 다음해로 넘겨 추가납입을 할 수 있게 됐다. 그리고 가입기간 중 자금이 필요하면 납입원금 범위 내에서 중도인출도 할 수 있게 됐다.

연금계좌 ISA로 전환…세액공제 가능

특히 지난해부터 ISA 만기금액을 연금계좌(개인IRP, 연금저축보험, 연금저축펀드)로 전환해 추가납입하면 연말정산 세액공제가 가능해졌다. 공제금액은 ISA에서 연금계좌로 추가 납입한 금액의 10%(300만원 한도)로 최대 49만5000원까지 세금을 줄일 수 있다.

최근 ‘삼천피(코스피 3000)’ 시대를 맞아 주식투자에 대한 관심이 높아지면서 ISA를 활용해 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있다는 점도 장점이다. 기존 예금, 적금, 펀드에 더해 올해부터는 국내 주식까지 담을 수 있다.

신한은행은 ISA 가입 고객을 대상으로 커피 쿠폰과 추첨을 통해 경품을 제공하는 ‘더 쉬운 ISA’ 이벤트를 시행한다. 2월 말까지 10만원 이상 ISA 신규 가입 고객 전원에게 커피빈 바닐라라떼 쿠폰을 제공한다. 또 추첨을 통해 LG코드제로 로봇청소기, 이마트 5만원권 상품권, 커피빈 디저트세트을 제공한다.

KB국민은행도 ISA 가입고객을 대상으로 ‘2021년 신축년, ISA로 오늘부터 절세하소’ 이벤트를 실시하고 있다. 3월말까지 10만원 이상 ISA 신규 가입 고객 1만명에게 선착순으로 아이스크림 모바일 쿠폰을 지급한다. 100만원 이상 신규 가입 고객 중 계좌를 4월말까지 유지한 고객에게 추첨을 통해 LG트롬 워시타워, 맥북 프로 13형 512G, 네스프레소 버츄오 플러스를 제공하는 이벤트를 한다.

