[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <일반직고위공무원 전보> ▲기획조정관 문삼섭 ▲정보고객지원국장 박종주 ▲상표디자인심사국장 목성호 ▲특허심사기획국장 김지수 ▲융복합기술심사국장 서을수 ▲기계금속기술심사국장 손용 ▲특허심판원 심판장 주영식(이상 1월 27일자)

