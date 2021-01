[아시아경제 유현석 기자] 화일약품 화일약품 061250 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 850 등락률 +7.23% 거래량 2,079,742 전일가 11,750 2021.01.27 11:15 장중(20분지연) 관련기사 화일약품, 코로나19(덱사메타손) 테마 상승세에 5.28% ↑[특징주]화일약품, 코로나19 재확산에 덱사메타손 원료 생산 부각 '강세'[e공시 눈에 띄네]코스닥-18일 close 이 강세다.

화일약품은 27일 오전 10시41분 기준 전거래일 대비 8.51%(1000원) 오른 1만2750원에 거래됐다.

금호에이치티가 다이노나와 흡수합병 소식이 전해지며 관계사인 화 일약품이 강세를 보이는 것으로 풀이된다.

이날 금호에이치티는 면역항암 항체치료제 개발업체인 다이노나를 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다. 금호에이치티와 다이노나의 합병비율은 1대 1.7390213이며 합병기일은 7월 12일이다.

지난 26일 공시에 따르면 화일약품의 최대주주는 24.05%(526만266주)를 보유한 다이노나 외 2인(오성첨단소재, 에스맥)으로 변경된 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr