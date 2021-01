[아시아경제 지연진 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 28,150 전일대비 250 등락률 -0.88% 거래량 216,676 전일가 28,400 2021.01.27 11:14 장중(20분지연) 관련기사 헬릭스미스 "식물성 복합추출물, ADHD 치료제 병용 투여시 효과" JP모건이 주목한 ‘이 기업’!! 90% 이상 감소효과!![e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일 close 는 호흡기 질환의 예방 또는 치료용 생약 조성물에 대한 특허권을 취득했다고 27일 공시했다.

해당 특허권은 산약(Dioscoreae Rhizoma), 포공영(Taraxaci Herba) 및 형개(Schizonepetae Spica)의 추출물을 포함하는 호흡기 질환의 예방, 치료 또는 개선용 조성물에 관한 것이다.

이 회사는 "복합 생약 추출물(혼합추출물)이 폐 조직의 손상뿐만 아니라, 미세먼지에 의해 유도되는 염증, 산화적 스트레스 및 노화 작용을 억제하는 효능을 확인했다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr