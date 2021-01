한국타이어, 美스타트업과 인텔리전트 타이어 개발

스마트 타이어 기술 스타트업·친환경 폐기물 처리업체 손 잡고 데이터 수집

한국타이어앤테크놀로지는 미국 레보 테크놀로지, 정크킹과 인텔리전트 타이어 개발을 위한 파일럿 프로그램을 진행한다고 27일 밝혔다. 레보 테크놀로지는 미국의 스마트 타이어 기술 스타트업이고, 정크킹은 북미지역의 선두권 친환경 폐기물 처리업체다.

이번 프로젝트는 한국타이어의 트럭·버스용 타이어인 '스마트플렉스' 시리즈의 레보의 첨단 타이어 센서기술과 데이터 분석 툴을 적용해 진행된다. 한국타이어와 레보의 타이어감지 플랫폼이 미국 캘리포니아주에서 운영되는 정크킹의 트럭에 장착돼 실시간으로 데이터를 수집하는 방식이다.

한국타이어 등은 이 데이터를 가공, 타이어 트레드 수명 예측, 비정상 동작, 유지 보수 간격 및 설정 최적화, 실시간 경보 등 조치가능한 정보를 취득하고 안전성과 가동 효율성, 운행시간 향상에 주력한다는 계획이다.

한국타이어는 "타이어는 그 특성상 운행 관리자 측에서 상태를 확인할 수 있는 방법이 많지 않다. 한국타이어는 이에 타이어 기술 및 차량관리 솔루션 개발 역량을 강화하기 위해 주행 간 타이어 데이터를 활용해 실시간 정보를 확보하고 분석하는 방법을 연구해 왔다"면서 "이번 레보와의 협업을 통해 인텔리전스 타이어 개발 속도를 한층 높이게 될 전망"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr