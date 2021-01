[아시아경제 지연진 기자] 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 3,825 전일대비 15 등락률 -0.39% 거래량 19,373 전일가 3,840 2021.01.27 09:45 장중(20분지연) 관련기사 윤곽 드러난 보험 판매자회사…GA 판 흔든다[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일미래에셋생명, 보험대리점 계열사 지분 취득 close 은 지난해 매출액이 전년대비 4.3% 증가한 3조6348억원으로 집계됐다고 27일 공시했다. 이 기간 영업이익은 17.7% 감소한 1158억원, 순이익은 777억원으로 29% 줄었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr