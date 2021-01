글씨작고 불편한 통계포털 확 바꾼다…"핵심 30개항목 아이콘 클릭"

통계청, 국가통계포털(KOSIS) 홈페이지 개편

[아시아경제 문채석 기자] 작은 글씨가 빽빽히 담겨 있는 국가통계포털(KOSIS) 홈페이지와 모바일 애플리케이션이 보기 쉽게 확 바뀐다.

통계청은 새로운 KOSIS를 27일부터 서비스한다고 밝혔다. 중요한 통계 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 주요 화면을 시각화했다.

글씨를 줄줄 늘여놓는 게 아니라 주요 항목을 그림으로 나타내 정보를 찾기 편하도록 만든 것이다.

그간 국민들이 많이 이용했던 통계정보, 30개의 핵심 통계정보를 아이콘으로 만들어 버튼을 클릭만 하면 접속할 수 있도록 했다.

모바일 편의성을 개선하는 데도 신경을 썼다.PC 홈페이지 화면과 똑같이 만들어 헷갈리지 않도록 했다.

오는 4월부터는 챗봇(코봇)과 3D 인구 체험형 콘텐츠를 서비스할 예정이다.

저출산·고령화·다문화 시대에 대한 인구통계를 가상현실(VR)로 체험할 수 있도록 3D 콘텐츠를 만든다.

통계청 관계자는 "국민이 쉽고 편리하게 통계를 쓸 수 있는 환경을 만들고 데이터를 바탕으로 합리적인 의사결정을 할 수 있도록 지원하기 위해 노력해나갈 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr