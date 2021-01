[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 27일 신축년 하얀 소의 해를 맞아 ‘마인크랑 소 와인 세트’를 선보인다고 밝혔다.

‘마인크랑 소 와인 세트’는 갤러리아에서 준비한 설 명절 선물세트로 오스트리아 대표 와이너리인 ‘마인크랑’에서 양조한 와인으로 구성됐다. 마인크랑은 대규모 목장을 운영했던 가문의 정체성을 소 모양 로고에 담는 것으로 유명하다.

이 세트는 신선한 포도의 맛 그대로를 느낄 수 있는 ‘마인크랑 블라우프랑키쉬’와 산도와 탄닌이 좋은 밸런스를 이루는 ‘마인크랑 쯔바이겔트’로 구성했다. 가격은 10만원이다.

갤러리아 관계자는 “20년 추석 선물세트 와인 상품군 매출이 전년 대비 40% 증가했다”며 “올해도 홈술 트렌드에 따른 와인 수요 증가를 예상하여 시즌 기획 세트부터 프리미엄 세트까지 다양한 와인세트를 준비했다”고 말했다.

