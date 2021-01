[아시아경제 이관주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 26일 흥국에프엔비 흥국에프엔비 189980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,380 전일대비 180 등락률 +8.18% 거래량 28,441,016 전일가 2,200 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 【화제의테마】 늦게 알고 후회 말자, 지금이라도 잡을 종목들은? 흥국에프엔비, 주당 20원 현금배당흥국에프엔비, 3분기 영업이익 12억원…전년동기대비 50%↓ close 에 현저한 시황변동에 따른 조회공시를 요구했다. 공시시한은 27일 오후 6시까지다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr