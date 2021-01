[아시아경제 이관주 기자] 푸른기술 푸른기술 094940 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 350 등락률 -2.59% 거래량 179,506 전일가 13,500 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]남북경협주, 트럼프 당선 가능성 제기에 강세푸른기술, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 7.25% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 보통주 178만7184주를 무상증자한다고 26일 공시했다. 1주당 액면가액은 500원, 신주배정기준일은 다음 달 17일이다.

이에 따라 이날 오후 4시48분을 기해 주권매매거래정지가 내려졌다. 만료일시는 장종료시까지다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr