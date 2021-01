[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 삼성전자 갤럭시탭에서도 카카오톡을 이용할 수 있다.

26일 카카오에 따르면 이날 안드로이드 기반 일부 태블릿 제품을 대상으로 카카오톡 업데이트를 제공했다.

그간 안드로이드 기반 태블릿 사용자들도 카카오톡을 설치해 쓸 수는 있었지만 이 경우 스마트폰에서 로그아웃 되면서 불편을 겪었다.

업데이트에 따라 기존의 스마트폰과 PC를 포함해 태블릿까지 기기 3대에서 동시에 로그인이 가능하다.

이번 지원 대상은 갤럭시 탭S7/S7+/S7+ 5G, 갤럭시 탭S6/S6 5G, 갤럭시 탭S6 라이트, 갤럭시 탭S5e, 갤럭시 탭A7, 갤럭시 탭A 10.1, 갤럭시 탭A with S Pen 8.0, 갤럭시 탭A 8.0 등이다.

카카오는 갤럭시탭을 시작으로 앞으로 지원 모델을 확대한다는 계획이다.

