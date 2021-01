24시간 해킹 방지 ‘퍼블소프트’ 영상통화 사기 피해자들에 즉각적인 도움

최근 스마트기기가 널리 보급됨에 따라 각종 사이버 범죄들로 부터 자유로울 수 없다. 특히 페이스톡, 친구만들기, 1km, 다만남 등 채팅앱을 통한 사이버 성범죄가 많은 피해자를 낳고 있어 화제이다.

사이버 성범죄 중 영상녹화사기는 주로 남성들을 범죄대상으로 삼고 있다. 범죄조직이 여성을 가장하거나 실제 여성조직원을 고용해 영상통화를 걸어 신체 일부를 노출시키게 한 뒤 이를 녹화하여 협박하고, 휴대폰해킹을 통해 피해 남성 지인들의 연락처를 확보하고 금품을 요구하며 이에 불응할 시 지인들에게 동영상을 유포하겠다고 협박하여 대인관계를 염려한 피해자가 가해자에 요구에 따르게 만드는 악질 범죄이다.

피해자들은 사회관계 및 직장생활에도 문제가 생길 수 있는 부분이기 때문에 대부분의 피해자들은 범죄조직의 요구에 응해 커다란 피해를 입는 경우가 많다.

이에 대해 보안 IT회사 퍼블소프트(Pubble Soft)는 PB EndPoint 기술을 활용해 영상녹화사기, 유포, 협박, 주소록해킹협박 등에 당한 이들의 문제를 해결하고 있다.

한편 퍼블소프트 관계자는 “당사는 보안기업의 기술력을 토대로 다년간 연구개발을 거듭하여 특화 기술의 자체개발에 성공해 카톡전화유출협박 해결을 돕고있다”며 “발전하는 범죄에 대응하기 위해 지속적으로 보유 기술들을 유지 및 보수하고 있으며, 추가적인 기술개발에도 만전을 기하고 있다”라고 전했다.

이어 “랜덤채팅 유출, 유포, 채팅어플 유포, 협박 등에 당한 보안IT회사를 섣부르게 선정하는 경우가 많은데, 오랜 시간 운영이 되었는지, 실제 후기가 좋은 지 등을 먼저 확인한 이후에 업체를 선정해야 한다”며 “만약 실제로 이용해본 사람들의 후기가 좋지 않거나 실시간 모니터링이 안 된다면 이용을 재고해야 한다”라고 덧붙였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr