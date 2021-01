DGB대구은행, '행복이 꽃피는 공부방' 공로 감사패

[아시아경제 김효진 기자] DGB대구은행은 지역 아동들의 학습 환경 개선을 위해 진행하고 있는 ‘DGB행복이 꽃피는 공부방’ 사업 진행에 따른 공로를 인정받아 경북사회복지협의회로부터 감사패를 전달받았다고 26일 밝혔다.

‘DGB행복이 꽃피는 공부방 만들기’ 사업은 지역 환경이 열악한 아동보육시설의 학습환경을 개선해 쾌적한 공부방을 만들어줌으로써 아동들이 학업에 전념하고 건강하게 성장하도록 지원하는 사업이다. DGB대구은행은 대구·경북사회복지협의회와 함께 사업을 진행해왔다. 현재까지 70여개소의 공부방을 지원하고 있다.

DGB대구은행 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 학업 환경 조성에 어려움을 겪는 지역 학생들에게 방역 수칙을 준수한 공부방 운영이 도움이 되길 바란다”면서 "감사패를 앞으로 더욱 열심히 지역 아동을 위한 나눔을 실천하자는 격려의 의미로 받아들여 지역민을 위한 봉사 활동에 매진하겠다”는 뜻을 밝혔다.

