권인숙 “민주당, 정의당 비난할 여유 없다”

[아시아경제 전진영 기자] 권인숙 더불어민주당 의원은 26일 김종철 전 정의당 대표 성추행 사건에 대한 민주당의 입장문을 두고 “부끄럽고 참담했다”고 사과했다.

권 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 “민주당도 같은 문제와 과제를 안고 있는데, 이에 대해 충격과 경악이라며 남이 겪은 문제인 듯 타자화하는 태도가 어떻게 가능하느냐”며 이같이 지적했다. 민주당은 전날(25일) 김 전 대표의 성추행 사건에 대해 “충격을 넘어 경악을 금치 못할 일”이라고 논평을 냈다.

그는 “정의당의 사건이나 박원순 전 서울시장의 사건은 성폭력이 평소에 주장하는 가치와 신념이 무엇이든 구체적인 관계에서 쉽게 일어날 수 있다는 것을 보여줬다”며 “다른 당을 비난할 여유가 없다. 민주당은 반복되어 일어나는 권력형 성범죄의 원인을 적극적으로 드러내고 반드시 해결해야 하는 책무를 잊으면 안 된다”고 꼬집었다.

그러면서 “특히 지금은 박 전 시장 사건 관련 피해자에 대한 공격이 도를 넘는 상황”이라며 “수권정당으로서, 그리고 진보의 가치를 놓치지 않는 정당으로서 구태의연함이 아니라 반성과 성찰의 태도로 걸어가는 모습이 필요하다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr