국민의힘·국민의당 청년위원회 "야권 단일화로 정권 교체 해야"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 중앙청년위원회와 국민의당 전국청년위원회가 26일 범야권 서울·부산시장 후보자들에게 공동으로 "야권 단일화로 정권 교체를 하자"고 제안했다.

두 위원회는 이날 국회 본청 앞에서 기자회견을 열고 "국민의힘과 국민의당 청년들은 무능한 여당 세력이 정권 연장의 기회를 가질 수도 있다는 위기 의식을 공유하기에 이 자리에 함께 섰다"고 밝혔다.

이어 "부도덕과 무책임으로 얼룩진 여당 소속 서울·부산시장을 다시 찾아오는 것은 상처 받은 대한민국의 지속 가능성을 회복하는 첫 단추가 될 것"이라며 "야권이 또 분열하게 된다면 우리는 결코 국민에게 정권 교체의 당위성을 주장할 수 없을 것"이라고 말했다.

모든 기득권을 내려놓고 야권 단일화를 받아들여야 한다고도 했다. 위원회는 "단일화의 과정에서 공정함과 상호 간의 존중이 전제 되어야만 정권교체의 희망을 담을 수 있는 진짜 원팀을 구성할 수 있을 것"이라며 "네거티브보다는 포지티브를, 과거보다는 미래를 향해 나아가고자 하는 모습을 보여달라"고 당부했다.

