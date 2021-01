KB證, 영업점內 디지털 서비스 안내 아르바이트 모집

27일까지 '디지털 파트너' 모집

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 영업점 방문 고객에게 디지털 서비스를 안내하는 단기근로자(파트타이머)를 모집한다.

KB증권은 27일까지 이 같은 '디지털 파트너'를 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

디지털파트너는 영업점 방문 고객에게 증권 디지털 서비스를 안내하고 디지털 채널 이용을 돕는 업무를 맡는다.

원서접수는 27일까지다. 사람인 홈페이지를 통해 온라인으로 지원할 수 있다. 이후 면접을 통해 선발할 예정이다. 국내외 전문대학 이상 재학·휴학·졸업자면 성별 및 나이 제한 없이 지원할 수 있다.

선발된 인원은 KB증권 비대면 디지털관련 교육이수 후 다음달 초부터 근무를 시작하게 된다. 배치이후 영업점 직원과의 멘토링을 통해 증권업무를 가까이에서 배울 수 있을 전망이다.

급여와 복리후생 등 처우, 근무 시간, 근무 가능한 영업점 등 자세한 내용은 사람인 홈페이지에 게시된 공고를 참조하면 된다.

KB증권 관계자는 "이번 디지털 파트너 채용은 초대졸이상 대학생 및 구직자에게 양질의 사회경험을 제공함은 물론 최근 증가하고 있는 영업점 리테일고객에 대한 디지털서비스 확대 목적"이라고 설명했다.

