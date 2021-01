이재용 삼성 임직원에 '옥중 서신'…구속 후 두번째 메시지(종합)

[아시아경제 김혜원 기자] 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 2,100 등락률 -2.35% 거래량 16,824,496 전일가 89,400 2021.01.26 12:15 장중(20분지연) 관련기사 삼성 가야할 길 가겠다…준법·책임경영 강화현대차,LG화학부터 네이버까지…주도주 실적시즌 본격 개막기술주 뜨고, 바이오주 지고…요동치는 시총 순위 close 부회장이 삼성 임직원에게 '사과와 감사, 당부'를 담은 옥중 서신을 보냈다.

이 부회장이 변호인을 통해 보낸 글을 김기남 삼성전자 대표이사 부회장과 김현석·고동진 사장이 26일 사내 게시판에 올렸다. 지난 18일 국정농단 파기환송심에서 2년6개월 실형을 받고 법정 구속된 이후 이 부회장이 내놓은 두 번째 메시지다.

먼저 이 부회장은 "저의 부족함 때문에 다시 걱정을 끼쳐드리게 돼 무척 송구하다"며 "너무 큰 짐을 안겨드린 것 같아 정말 죄송한 마음"이라고 운을 떼 사과했다.

이어 "지난 수년간 삼성은 안팎으로 많은 어려운 사정이 있었다"면서 "하지만 여러분께서는 묵묵히 일하며 삼성을 굳건히 지켜주셨다"고 감사를 전했다. 그러면서 "지금까지 그래주셨듯이, 앞으로도 흔들림 없이 한마음이 돼주시길 부탁드린다"며 "제가 처한 상황과 관계없이 삼성은 가야 할 길을 계속 가야 한다"고 당부의 말도 잊지 않았다.

그는 또 "이미 국민께 드린 약속들은 반드시 지켜야 한다"면서 "투자와 고용 창출이라는 기업의 본분에도 충실해야 한다. 나아가 사회적 책임을 다하는 삼성으로 거듭나야 한다"고 강조했다. 최근 이 부회장의 구속 이후 삼성전자의 경영 차질과 대규모 투자가 어려워질 것이라는 우려가 나오는 것에 대해 총수 공백없이 업무에 매진해줄 것을 당부한 것으로 보인다.

이 부회장은 "더욱 자숙하면서 겸허하게 스스로를 성찰하겠다"며 "지금 시간이 결코 헛되지 않도록 하겠다. 여러분과 함께 꼭, 새로운 삼성을 만들도록 하겠다"고 마무리했다. 재상고 시한 마지막 날인 전날 이 부회장 측과 박영수 특별검사팀 모두 재상고를 하지 않기로 하면서 이 부회장에게는 징역 2년6개월 형이 확정됐다. 이 부회장은 중간에 특별사면이나 가석방 등이 없을 경우 내년 7월에 만기 출소하게 된다.

이 부회장은 앞서 지난 21일에는 변호인을 통해 준법감시위원회의 활동을 계속 지원하겠다는 다짐과 함께 "위원장과 위원들은 앞으로도 계속 본연의 역할을 다해달라"면서 준법 경영의 의지를 담은 옥중 메시지를 보냈다. 이날 삼성 준법감시위는 삼성 7개 관계사 최고경영진과 첫 간담회를 했다.

